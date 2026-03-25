Iranisches AKW unter Beschuss: Evakuierungen

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA teilte am Mittwoch mit, dass sie vom Iran über den Einschlag eines Geschosses auf dem Kraftwerksgelände informiert worden sei. Personen seien nicht verletzt worden. Auch seien keine Reaktoren oder Schutzhüllen beschädigt worden. Laut einer Meldung der Nachrichtenseite „Türkiye Today“ läuft der Betrieb der Anlage weiter.