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Eine Million Euro weg

Nach Schockanruf übergab Frau acht Kilogramm Gold!

Oberösterreich
25.03.2026 11:05
30 Anrufe gab es zwischen den Betrügern und der Frau.
30 Anrufe gab es zwischen den Betrügern und der Frau.(Bild: APA/Jan-Philipp Strobel)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

„Ihr Sohn hat in Wien einen tödlichen Unfall verursacht.“ Diese dreiste Lüge sorgte dafür, dass eine 70-Jährige aus Vöcklabruck (Oberösterreich) Telefonbetrügern acht Kilogramm Gold im Wert von rund einer Million Euro übergab. Der Fall zeigt einmal mehr, wie skrupellos die Gangster vorgehen. Die Polizei warnt.

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Sie arbeiten mit Schockanrufen und bauen dann einen enormen Druck auf, bis ihre verängstigten Opfer Geld, Münzen und Gold übergeben. So geschehen auch am Dienstag in Vöcklabruck. Dort erhielt eine 70-Jährige einen Anruf eines angeblichen Polizisten, der ihr Schreckliches erzählte.

Psychoterror am Telefon
Ihr Sohn habe in Wien das Kind eines bulgarischen Diplomaten totgefahren und eine deutsche Touristin schwer verletzt. Was dann folgte, war Psychoterror, wie Gerald Sakoparnig, Leiter der Betrugsabteilung der Landespolizeidirektion OÖ erzählt: „Die Frau hatte am Ende rund 30 Anrufe erhalten. Es hat sich nach dem Polizisten noch der Staatsanwalt und sogar der angebliche Richter gemeldet.“

Gold von der Bank geholt
Sie müsse schnell eine Kaution für ihren Sohn aufbringen. Rund 350.000 Euro oder acht Kilo Gold. „Offenbar hat die Frau selbst das Gold in einem Gespräch erwähnt“, sagt Sakoparnig. Die geschockte 70-Jährige ging dann zur Bank und holte ihr ganzes Gold aus einem Schließfach. Das Gold übergab sie dann einem angeblichen Polizisten.

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Erst danach erstattete sie die Anzeige. „Da gibt es gerade eine ganze Welle an Anrufen in ganz Oberösterreich. Erst vor wenigen Tagen hat eine 80-jährige Linzerin 30.000 Euro gezahlt“, warnt Gerald Sakoparnig zu erhöhter Vorsicht und vor allem Skepsis.

Es gibt keine Kautionen
„Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft verlangen am Telefon Geld. Es gibt auch nicht solche Kautionen“, so Sakoparnig. Man dürfe sich auch nicht unter Druck setzen lassen und müsse sofort das Gespräch beenden und die Polizei verständigen.

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