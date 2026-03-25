Nach Schockanruf übergab Frau acht Kilogramm Gold!

Psychoterror am Telefon

Ihr Sohn habe in Wien das Kind eines bulgarischen Diplomaten totgefahren und eine deutsche Touristin schwer verletzt. Was dann folgte, war Psychoterror, wie Gerald Sakoparnig, Leiter der Betrugsabteilung der Landespolizeidirektion OÖ erzählt: „Die Frau hatte am Ende rund 30 Anrufe erhalten. Es hat sich nach dem Polizisten noch der Staatsanwalt und sogar der angebliche Richter gemeldet.“