Finanzamt-Trick

Mann überwies fast 400.000 Euro an SMS-Betrüger

Oberösterreich
16.02.2026 12:33
Die Betrüger nahmen dem Mann eine große Summe Geld ab. (Symbolbild)
Die Betrüger nahmen dem Mann eine große Summe Geld ab. (Symbolbild)(Bild: Kantonspolizei St. Gallen)
(Bild: stock.adobe.com)
Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Jetzt ist es schon wieder passiert. Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land bekam am Wochenende eine vermeintliche SMS vom Finanzamt. Er klickte auf den Link und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Am Ende hatte der Mann fast 400.000 Euro verloren. 

0 Kommentare

Das Opfer (58) erhielt am Samstag eine SMS, die angeblich vom Finanzamt Österreich gesendet wurde und die ihn zur Verlängerung der Finanz Online ID aufforderte. Der 58-Jährige folgte dem Link in der SMS und gab dementsprechend seine Bankzugangsdaten bekannt. Die Täter kontaktierten schließlich das Opfer persönlich per Telefon und gaben sich als Bankmitarbeiter aus.

Konto wollte wiederhergestellt werden
Sie teilten ihm mit, dass seine Zugangsdaten gehackt worden seien und er nun vom Bankmitarbeiter bei der Wiederherstellung seines Kontos unterstützt werde. Anschließend wurde er über mehrere Stunden hinweg von den Tätern dermaßen getäuscht, dass er mehrere Transaktionen an verschiedenste Konten der Täter tätigte. Außerdem wurde von einem weiteren Komplizen, der sich als Kriminalbeamter ausgab, die Bankomatkarte des Opfers an seiner Wohnadresse abgeholt und mit dieser Bargeld behoben. Insgesamt verlor der Mann rund 400.000 Euro.

Welle an Betrugsversuchen
Neben diesem Betrugsphänomen, bezeichnet als „Finlink SMS Betrug“, häufen sich derzeit in OÖ wieder betrügerische Telefonanrufe. Unbekannte Täter geben sich als Polizisten, Ärzte oder Staatsanwälte aus und versuchen Menschen mit erfundenen Notfällen, wie schwere Erkrankungen von Angehörigen, verursachte Verkehrsunfälle, bei denen eine Kaution zu stellen ist, sowie Einbrüche oder Überfälle in der Nachbarschaft, um ihr Geld zu bringen.

Lesen Sie auch:
Bisher konnten 23 Tatverdächtige ausgeforscht werden.
4,8 Mio. Euro Schaden
„Schockanrufe“: Kriminelle Bande zerschlagen
16.02.2026
Über 200.000 Euro
Mann (61) überwies geborgtes Geld an Betrüger
27.01.2026
Falscher Bankberater
Betrüger zapften von Opfer 35.000 Euro ab
07.02.2026

Dringende Warnung der Kriminalpolizei:
• Beenden Sie dubiose Anrufe sofort
• Weder ein Arzt, ein Polizist oder Staatsanwalt wird sie jemals anrufen und sie zur Zahlung einer Kaution oder zur Übergabe von Bargeld oder Gold auffordern
• Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über Bargeld, Wertgegenstände oder Bankguthaben, bzw. Kontodaten
• Niemals eine SMS eines „Finanzamtes“ oder ihrer Bank öffnen. Keine dieser Institutionen wird sie per SMS kontaktieren. Auch keine anderen Institute wie die Krankenkasse oder Versicherungsinstitute
• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – Gespräch beenden – die Polizei mittels Notrufes und Angehörige verständigen.

Oberösterreich
16.02.2026 12:33
Oberösterreich

krone.tv

Der Täter ging so brutal vor, dass das Mädchen einen Knochenbruch erlitt.
Opfer schwer verletzt
Italien: Fremder will Kind in Supermarkt entführen
Bisher konnten 23 Tatverdächtige ausgeforscht werden.
4,8 Mio. Euro Schaden
„Schockanrufe“: Kriminelle Bande zerschlagen
Die Waggons sprangen aus den Gleisen.
Enormer Schaden
Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um
Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Mehr Oberösterreich
Finanzamt-Trick
Mann überwies fast 400.000 Euro an SMS-Betrüger
Ried gegen LASK
Minute 103! Last-Minute-Wahnsinn im OÖ-Derby
Krone Plus Logo
San-Francisco-Mission
Unserem KI-Genie aus Oberösterreich auf der Spur
Vollständiger Rückzug
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
Nachfolge bei Polizei
Ministerium entschied sich für Wunschkandidatin
