Mann überwies fast 400.000 Euro an SMS-Betrüger

Konto wollte wiederhergestellt werden

Sie teilten ihm mit, dass seine Zugangsdaten gehackt worden seien und er nun vom Bankmitarbeiter bei der Wiederherstellung seines Kontos unterstützt werde. Anschließend wurde er über mehrere Stunden hinweg von den Tätern dermaßen getäuscht, dass er mehrere Transaktionen an verschiedenste Konten der Täter tätigte. Außerdem wurde von einem weiteren Komplizen, der sich als Kriminalbeamter ausgab, die Bankomatkarte des Opfers an seiner Wohnadresse abgeholt und mit dieser Bargeld behoben. Insgesamt verlor der Mann rund 400.000 Euro.