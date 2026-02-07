Betrüger zapften von Opfer 35.000 Euro ab

IT-Support kontaktieren

In der Nachricht stand, dass auf seinem Konto ungewöhnliche Aktivitäten passiert seien und er den IT-Support unter der angeführten Telefonnummer kontaktieren solle. Bei dem Gespräch wurde der Mann dann von einem unbekannten Täter dazu verleitet, mehrere Überweisungen über diese Bank-App zu tätigen. Dem 36-Jährigen entstand dadurch ein Schaden von 35.000 Euro.