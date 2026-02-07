Betrüger zapften von Opfer 35.000 Euro ab

Seine Gutgläubigkeit kam einem 36-Jährigen in Grieskirchen (OÖ) nun teuer zu stehen. Der Mann hatte eine Betrugs-SMS erhalten, diese leider aber nicht als solche erkannt, den Aufforderungen stattdessen blind vertraut. Auf die Weise konnten die unbekannte Kriminelle einen fünfstelligen Eurobetrag bei ihm erbeuten.
Ein 36-Jähriger aus Grieskirchen erhielt am 4. Februar eine SMS mit einem Link. Nach dem Klicken dieses Links wurde der Mann auf eine Website weitergeleitet, wo er seine persönlichen Daten angeben musste.
Angeblich täuschend echt
Nach deren Eingabe bekam der 36-Jährige neuerlich eine SMS, jedoch von einem Bankinstitut. Diese Nachricht erschien ihm sehr echt, da er in der Vergangenheit tatsächlich auch echte Nachrichten von seiner Bank über denselben Chatverlauf bekommen hatte.
IT-Support kontaktieren
In der Nachricht stand, dass auf seinem Konto ungewöhnliche Aktivitäten passiert seien und er den IT-Support unter der angeführten Telefonnummer kontaktieren solle. Bei dem Gespräch wurde der Mann dann von einem unbekannten Täter dazu verleitet, mehrere Überweisungen über diese Bank-App zu tätigen. Dem 36-Jährigen entstand dadurch ein Schaden von 35.000 Euro.
