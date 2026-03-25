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Bei Fernsehlotterie

90-jährige Berlinerin gewinnt 1,5 Millionen Euro

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25.03.2026 11:16
In Berlin ist eine 90-jährige Frau zur Millionärin geworden (Symbolbild).
In Berlin ist eine 90-jährige Frau zur Millionärin geworden (Symbolbild).(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Deutschland hat eine 90-jährige Frau aus Berlin 1,5 Millionen Euro bei der Fernsehlotterie gewonnen. „Für uns (...) ist das auch eine Sensation“, sagte eine Sprecherin. Alle würden jetzt hoffen, dass die betagte Dame „noch ganz, ganz lange etwas davon hat“.

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Die Lottogewinnerin habe erst kürzlich Geburtstag gehabt, wie deutsche Medien berichteten. „Jedes unserer Lose hilft Menschen in ganz Deutschland, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Aber es kann auch persönlich sehr glücklich machen – und das nachträglich zu einem eh schon fantastischen Geburtstag“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie, Christian Kipper.

Die Verlosung war am vergangenen Sonntag. Lose können online oder in Verkaufsstellen erworben werden. Im Gegensatz zum klassischen Lotto wird der Gewinn nicht erhöht, wenn in der vergangenen Ziehung niemand gewonnen hat. Das Los der Berlinerin hat zwölf Euro gekostet. Sie entschied sich dafür, den Gewinn von 1,5 Millionen Euro als Ganzes ausbezahlt zu bekommen. Die Alternative wäre eine monatliche Summe von 5000 Euro gewesen.

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Die Gewinnchance für den Hauptgewinn liegt nur bei eins zu zehn Millionen. Im vergangenen Jahr erhielten 90 Spielerinnen und Spieler Gewinne über 100.000 Euro, elfmal wurden Millionengewinne ausgeschüttet. Die Fernsehlotterie fördert auch soziale Projekte in Deutschland.

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