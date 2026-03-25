90-jährige Berlinerin gewinnt 1,5 Millionen Euro

Die Verlosung war am vergangenen Sonntag. Lose können online oder in Verkaufsstellen erworben werden. Im Gegensatz zum klassischen Lotto wird der Gewinn nicht erhöht, wenn in der vergangenen Ziehung niemand gewonnen hat. Das Los der Berlinerin hat zwölf Euro gekostet. Sie entschied sich dafür, den Gewinn von 1,5 Millionen Euro als Ganzes ausbezahlt zu bekommen. Die Alternative wäre eine monatliche Summe von 5000 Euro gewesen.