Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4,7 Millionen Euro

Wiener knackte Vierfachjackpot im Lotto

Wien
13.12.2025 09:49
Ein Wiener hat am Freitagabend mehr als 4,7 Millionen Euro im Lotto gewonnen (Symbolbild).
Ein Wiener hat am Freitagabend mehr als 4,7 Millionen Euro im Lotto gewonnen (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)

Am Freitagabend ist der Vierfachjackpot im Lotto in Wien geknackt worden: Mehr als 4,7 Millionen Euro Gewinn gehen nun in die Bundeshauptstadt. Im siebten von zehn gespielten Tipps fanden sich die „sechs Richtigen“, nämlich die Zahlen 3, 21, 25, 27, 38 und 41.

0 Kommentare

Nur eine Person tippte alle Zahlen richtig. Drei weitere Lottospielende tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig. Dafür gehen jeweils mehr als 42.000 Euro nach Oberösterreich, Niederösterreich, und an jemanden, der oder die online gespielt hat (win2day). Zudem wurde am Freitagabend ein Bonus in der Höhe von 30.000 Euro verlost, dieser ging nach Niederösterreich.

Beim Joker kreuzten gleich zwei Personen die richtige Kombination an. Die Wiener tippten einmal auf einem EuroMillionen Schein und einmal auf einem Lotto Normalschein. Sie können sich über mehr als 103.000 Euro freuen.

Lesen Sie auch:
250 Millionen Euro
EuroMillionen: Rekordgewinn geht nach Österreich!
29.03.2025
Krone Plus Logo
250-Mio.-Rekordgewinn:
Dieser Psychologe betreut unsere Lotto-Millionäre
29.03.2025

Gewinn für Fünfer bei LottoPlus
Bei LottoPlus gab es keinen Sechsergewinn. Die Gewinnsumme wurde daher auf die Fünfer aufgeteilt. Damit bekommen 70 Personen jeweils knapp 4800 Euro. Beim LottoPlus Sechser am morgigen Sonntag wird es um ungefähr 100.000 Euro gehen. Im Lotto-Starttopf sind an diesem Tag 1,2 Millionen Euro.

Gewinnerinnen und Gewinner haben drei Jahre Zeit, um sich zu melden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
1° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
1° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
154.165 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
142.416 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.232 mal gelesen
Mehr Wien
4,7 Millionen Euro
Wiener knackte Vierfachjackpot im Lotto
Krone Plus Logo
Austria empfängt Sturm
„Lieblingsgegner“ kommt! „Ich sehe das als Chance“
Krone Plus Logo
Großer Trickbetrug
Tiergarten warnt vor gefälschten Eintrittskarten
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
„Neue Perspektive“
Vom zerplatzten Olympia-Traum zur Hyrox-Weltelite
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf