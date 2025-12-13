Wiener knackte Vierfachjackpot im Lotto

Nur eine Person tippte alle Zahlen richtig. Drei weitere Lottospielende tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig. Dafür gehen jeweils mehr als 42.000 Euro nach Oberösterreich, Niederösterreich, und an jemanden, der oder die online gespielt hat (win2day). Zudem wurde am Freitagabend ein Bonus in der Höhe von 30.000 Euro verlost, dieser ging nach Niederösterreich.