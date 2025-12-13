Wiener knackte Vierfachjackpot im Lotto

Am Freitagabend ist der Vierfachjackpot im Lotto in Wien geknackt worden: Mehr als 4,7 Millionen Euro Gewinn gehen nun in die Bundeshauptstadt. Im siebten von zehn gespielten Tipps fanden sich die „sechs Richtigen“, nämlich die Zahlen 3, 21, 25, 27, 38 und 41.
Nur eine Person tippte alle Zahlen richtig. Drei weitere Lottospielende tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig. Dafür gehen jeweils mehr als 42.000 Euro nach Oberösterreich, Niederösterreich, und an jemanden, der oder die online gespielt hat (win2day). Zudem wurde am Freitagabend ein Bonus in der Höhe von 30.000 Euro verlost, dieser ging nach Niederösterreich.
Beim Joker kreuzten gleich zwei Personen die richtige Kombination an. Die Wiener tippten einmal auf einem EuroMillionen Schein und einmal auf einem Lotto Normalschein. Sie können sich über mehr als 103.000 Euro freuen.
Gewinn für Fünfer bei LottoPlus
Bei LottoPlus gab es keinen Sechsergewinn. Die Gewinnsumme wurde daher auf die Fünfer aufgeteilt. Damit bekommen 70 Personen jeweils knapp 4800 Euro. Beim LottoPlus Sechser am morgigen Sonntag wird es um ungefähr 100.000 Euro gehen. Im Lotto-Starttopf sind an diesem Tag 1,2 Millionen Euro.
Gewinnerinnen und Gewinner haben drei Jahre Zeit, um sich zu melden.
