Händler demonstrieren gegen Meeresfrüchte-Verbot

150 Menschen im Krankenhaus

Wie berichtet, sind in der italienischen Region Kampanien seit Jahresbeginn mehr als 150 Menschen wegen Hepatitis A in Krankenhäusern behandelt worden. Die Behörden meldeten nun wieder neue Fälle auf der Insel Ischia. Allein innerhalb eines Tages wurden 14 neue Fälle in Neapel sowie weitere zehn auf Ischia registriert. Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi erließ am Donnerstag ein Verbot für den Verzehr roher Meeresfrüchte in Lokalen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 20.000 Euro.