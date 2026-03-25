Hepatitis A in Neapel
Händler demonstrieren gegen Meeresfrüchte-Verbot
In Neapel haben Fischhändlerinnen und Fischhändler gegen eine Verordnung protestiert, die die Hepatitis-A-Infektionen eindämmen soll. Der Bürgermeister hatte den Verzehr roher Meeresfrüchte in Lokalen verboten, was zu einem Verkaufsrückgang von bis zu 80 Prozent führte.
„Man kann alles nicht einfach auf ein Verbot reduzieren, ohne die tatsächliche Ursache des Anstiegs der Hepatitis-Fälle zu klären“, sagte ein Sprecher der Fischhändlerinnen und Fischhändler. Die Inkubationszeit betrage Wochen. Daher sei es schwer festzustellen, was die betroffene Person gegessen habe. Nun seien die wirtschaftlichen Folgen erheblich, gerade in der Osterzeit, hieß es.
Die Gesundheitsbehörden versicherten unterdessen, dass gut gekochte Meeresfrüchte weiterhin sicher konsumiert werden könnten. Die Bürgerinnen und Bürger sollten Hygiene- und Zubereitungshinweise beachten. Auch andere rohe Lebensmittel wie Gemüse sollten sorgfältig gewaschen werden. Im Raum der Städte Neapel und Pozzuoli wurden bei 142 Proben acht positiv getestete Produkte gefunden und vom Markt genommen.
150 Menschen im Krankenhaus
Wie berichtet, sind in der italienischen Region Kampanien seit Jahresbeginn mehr als 150 Menschen wegen Hepatitis A in Krankenhäusern behandelt worden. Die Behörden meldeten nun wieder neue Fälle auf der Insel Ischia. Allein innerhalb eines Tages wurden 14 neue Fälle in Neapel sowie weitere zehn auf Ischia registriert. Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi erließ am Donnerstag ein Verbot für den Verzehr roher Meeresfrüchte in Lokalen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 20.000 Euro.
Fachleute vermuten, dass die ersten Infektionen auf die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen zurückgehen. Als Ursache kommt der Verzehr kontaminierter Muscheln infrage.
Infektionen verlaufen oft mild
Hepatitis A ist eine Infektionskrankheit mit dem Hauptsymptom der Entzündung der Leber. Meist heilt die Erkrankung ohne Komplikationen von selbst aus. Sie wird durch verunreinigtes Trinkwasser, kontaminierte Lebensmittel wie Muscheln oder als Schmierinfektion übertragen. Die Inkubationszeit beträgt durchschnittlich zwischen 28 und 30 Tagen. In Österreich ist Hepatitis A meldepflichtig.
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