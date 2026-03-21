Jede Stunde erkrankte eine Person an Hepatitis A

Flächendeckende Kontrollen angeordnet

In Neapel und auf der Insel Ischia wurden zuletzt innerhalb eines Tages 24 neue Hepatitis-A-Fälle registriert. Laut der Gesundheitsbehörde liegen die Infektionen derzeit deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die Behörden riefen die Bevölkerung nun auf, besonders auf Hygiene zu achten, um die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen. Zudem wurde eine flächendeckende Kontrollaktion angeordnet, die gehobene Restaurants, Fischgeschäfte und kleine Märkte in der gesamten Region umfasst.