Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausbruch in Süditalien

Jede Stunde erkrankte eine Person an Hepatitis A

Ausland
21.03.2026 13:44
Der Hepatitis-A-Ausbruch in Süditalien geht laut ersten Kontrollen auf kontaminierte Muscheln ...
Der Hepatitis-A-Ausbruch in Süditalien geht laut ersten Kontrollen auf kontaminierte Muscheln zurück (Symbolbild).(Bild: ALF photo - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Innerhalb nur eines Tages sind in der süditalienischen Region Kampanien 24 neue Hepatitis-A-Fälle gemeldet worden. Seit Jahresbeginn waren bereits mehr als 150 Menschen wegen der Leberentzündung in Krankenhäusern behandelt worden. Nun ergaben Kontrollen die mögliche Ursache.

0 Kommentare

Infrage kommt der Verzehr kontaminierter Muscheln aus dem Gebiet der Phlegräischen Felder, dem Gebiet des Supervulkans südlich von Neapel. Bei Kontrollen wurden mehrere positive Proben festgestellt. Die betroffenen Chargen wurden vom Markt genommen. Das Trinkwasser sei sicher und nicht von der Verunreinigung betroffen, teilten die städtischen Wasserwerke mit.

Fachleute vermuten, dass die ersten Infektionen bereits auf die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen zurückgehen. Das Virus hat eine lange Inkubationszeit. Sie halten es für möglich, dass es sich von Mensch zu Mensch übertragen könne. Üblicherweise wird die Leberentzündung durch verunreinigte Lebensmittel oder Wasser übertragen. Rohe oder unzureichend gegarte Muscheln gelten als Hauptinfektionsquelle.

Lesen Sie auch:
Austern und andere Muscheln können Hepatitis-A-Viren übertragen (Symbolbild).
Meeresfrüchte verboten
Hepatitis-A-Fälle in Süditalien steigen
20.03.2026

Flächendeckende Kontrollen angeordnet
In Neapel und auf der Insel Ischia wurden zuletzt innerhalb eines Tages 24 neue Hepatitis-A-Fälle registriert. Laut der Gesundheitsbehörde liegen die Infektionen derzeit deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die Behörden riefen die Bevölkerung nun auf, besonders auf Hygiene zu achten, um die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen. Zudem wurde eine flächendeckende Kontrollaktion angeordnet, die gehobene Restaurants, Fischgeschäfte und kleine Märkte in der gesamten Region umfasst.

Zitat Icon

Wir sehen eine lange Serie schwerer Fälle, die unsere Station ausgelastet haben, sodass wir Betten in der Notaufnahme nutzen mussten.

Infektiologin Novella Carannante

„Wir sehen eine lange Serie schwerer Fälle, die unsere Station ausgelastet haben, sodass wir Betten in der Notaufnahme nutzen mussten“, sagte Infektiologin Novella Carannante aus Neapel. Üblicherweise erreiche die Zahl der Infektionen ihren Höhepunkt im Jänner, oft in Verbindung mit dem Verzehr roher Meeresfrüchte während der Weihnachtsfeiertage. Im März seien die Zahlen normalerweise stark rückläufig.

Hepatitis A heilt in vielen Fällen von allein aus. Mögliche Symptome sind  Fieber, gelb gefärbte Haut und Bauchschmerzen. Ein Risiko für einen schweren Verlauf haben ältere Menschen und Personen mit einer Vorerkrankung der Leber. Gegen die Erkrankung gibt es eine Impfung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
21.03.2026 13:44
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf