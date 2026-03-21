Ausbruch in Süditalien
Jede Stunde erkrankte eine Person an Hepatitis A
Innerhalb nur eines Tages sind in der süditalienischen Region Kampanien 24 neue Hepatitis-A-Fälle gemeldet worden. Seit Jahresbeginn waren bereits mehr als 150 Menschen wegen der Leberentzündung in Krankenhäusern behandelt worden. Nun ergaben Kontrollen die mögliche Ursache.
Infrage kommt der Verzehr kontaminierter Muscheln aus dem Gebiet der Phlegräischen Felder, dem Gebiet des Supervulkans südlich von Neapel. Bei Kontrollen wurden mehrere positive Proben festgestellt. Die betroffenen Chargen wurden vom Markt genommen. Das Trinkwasser sei sicher und nicht von der Verunreinigung betroffen, teilten die städtischen Wasserwerke mit.
Fachleute vermuten, dass die ersten Infektionen bereits auf die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen zurückgehen. Das Virus hat eine lange Inkubationszeit. Sie halten es für möglich, dass es sich von Mensch zu Mensch übertragen könne. Üblicherweise wird die Leberentzündung durch verunreinigte Lebensmittel oder Wasser übertragen. Rohe oder unzureichend gegarte Muscheln gelten als Hauptinfektionsquelle.
Flächendeckende Kontrollen angeordnet
In Neapel und auf der Insel Ischia wurden zuletzt innerhalb eines Tages 24 neue Hepatitis-A-Fälle registriert. Laut der Gesundheitsbehörde liegen die Infektionen derzeit deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die Behörden riefen die Bevölkerung nun auf, besonders auf Hygiene zu achten, um die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen. Zudem wurde eine flächendeckende Kontrollaktion angeordnet, die gehobene Restaurants, Fischgeschäfte und kleine Märkte in der gesamten Region umfasst.
Wir sehen eine lange Serie schwerer Fälle, die unsere Station ausgelastet haben, sodass wir Betten in der Notaufnahme nutzen mussten.
Infektiologin Novella Carannante
„Wir sehen eine lange Serie schwerer Fälle, die unsere Station ausgelastet haben, sodass wir Betten in der Notaufnahme nutzen mussten“, sagte Infektiologin Novella Carannante aus Neapel. Üblicherweise erreiche die Zahl der Infektionen ihren Höhepunkt im Jänner, oft in Verbindung mit dem Verzehr roher Meeresfrüchte während der Weihnachtsfeiertage. Im März seien die Zahlen normalerweise stark rückläufig.
Hepatitis A heilt in vielen Fällen von allein aus. Mögliche Symptome sind Fieber, gelb gefärbte Haut und Bauchschmerzen. Ein Risiko für einen schweren Verlauf haben ältere Menschen und Personen mit einer Vorerkrankung der Leber. Gegen die Erkrankung gibt es eine Impfung.
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