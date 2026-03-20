Hepatitis-A-Fälle in Süditalien steigen

In den meisten Fällen heilt die Erkrankung von allein aus, mögliche Symptome sind Müdigkeit, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Fieber und Bauchschmerzen. Bei vielen Infizierten kommen Symptome eienr Gelbsucht hinzu, wie gelb gefärbte Haut und Augen. Ein schwerer Verlauf, wie ein aktutes Leberversagen, ist sehr selten und betrifft vor allem Ältere oder Menschen mit einer Vorerkrankung der Leber.