Diese Pflanzen könnten bald zum Problem werden

Viele Menschen in Linz schniefen derzeit, husten oder kämpfen mit einer verstopften Nase – meist wegen Erkältungen, oder Allergiker wegen Birken oder Eschen. Was viele dabei nicht bedenken: Die eigentliche Belastung könnte erst noch kommen. VP-Klubobfrau Michaela Sommer macht deshalb auf Pflanzen aufmerksam, die sich jetzt ausbreiten – und deren Pollen später Allergikern zu schaffen machen. Gemeint sind sogenannte invasive Pflanzen wie Ambrosia, der Gemeine Beifuß oder der Götterbaum. Sie stammen ursprünglich nicht aus Österreich, breiten sich aber zunehmend auch in Linz aus.