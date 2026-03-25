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Allergie im Anflug

Diese Pflanzen könnten bald zum Problem werden

Oberösterreich
25.03.2026 09:25
Diese invasiven Pflanzen mögen Hitze und Trockenheit.
Diese invasiven Pflanzen mögen Hitze und Trockenheit.(Bild: VP Linz)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Während Eva Schobesberger (Grüne) auf laufende Pflege und bestehende Maßnahmen verweist, fordert VP-Klubobfrau Michaela Sommer ein konsequenteres Vorgehen gegen Pflanzen, die sich zunehmend ausbreiten. Noch wirken sie unscheinbar – doch was jetzt wächst, könnte für viele Linzer später spürbare Folgen haben und zur echten Belastung werden.

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Viele Menschen in Linz schniefen derzeit, husten oder kämpfen mit einer verstopften Nase – meist wegen Erkältungen, oder Allergiker wegen Birken oder Eschen. Was viele dabei nicht bedenken: Die eigentliche Belastung könnte erst noch kommen. VP-Klubobfrau Michaela Sommer macht deshalb auf Pflanzen aufmerksam, die sich jetzt ausbreiten – und deren Pollen später Allergikern zu schaffen machen. Gemeint sind sogenannte invasive Pflanzen wie Ambrosia, der Gemeine Beifuß oder der Götterbaum. Sie stammen ursprünglich nicht aus Österreich, breiten sich aber zunehmend auch in Linz aus.

Zitat Icon

Es reicht nicht, dass man die Pflanzen in der Stadt rechtzeitig abmäht, aber in St. Magdalena oder im Linzer Süden ewig wuchern lässt.

Michalea Sommer, VP-Klubobfrau

„Es braucht konsequentes Management“
Das Problem: Sie kommen mit Hitze und Trockenheit gut zurecht und finden gerade in Städten ideale Bedingungen. „Wenn sie sich ungehindert ausbreiten, steigt die Belastung deutlich an. Hier braucht es ein konsequentes Management durch die Stadt“, warnt Sommer. Sie fordert bessere Schulungen für die städtischen Mitarbeiter, mehr Information für die Bevölkerung und eine gezielte Pflege von Grünflächen.

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Zuständigkeit laut Stadträtin beim Land
Die zuständige Klimastadträtin Eva Schobesberger verweist darauf, dass die rechtliche Zuständigkeit für invasive Arten großteils beim Land liege – auch aufgrund von EU-Vorgaben. Gleichzeitig betont sie, dass man bereits Maßnahmen setzt: Mitarbeiter seien geschult, Flächen würden regelmäßig kontrolliert, problematische Pflanzen frühzeitig entfernt oder gemäht. Sommer: „Letzteres passiert aber lediglich in der Innenstadt.“ 

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