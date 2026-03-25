Rosenkranz für Grüne „mehr als rücktrittsreif“

Zahlreiche prämierte Publikationen

Die Bücher seien auch in gängigen Buchhandlungen erhältlich sowie in der Parlamentsbibliothek entlehnbar. Es gebe zudem zahlreiche prämierte Publikationen – auf der Website des Verlags finden sich darunter vor allem Kochbücher. Auch Ex-Landwirtschaftsminister und Vizekanzler Josef Riegler (ÖVP) habe beispielsweise in seiner aktiven Zeit in dem Verlag veröffentlicht. Rosenkranz gab an, nicht von den mehrfachen Erwähnungen Dvorak-Stockers im Rechtsextremismusbericht gewusst zu haben. Auf die Frage, ob er sich nun von den Inhalten distanziere, antwortete er, Meinungen und Einschätzungen seien nicht Teil des parlamentarischen Interpellationsrechts – also des Rechts der Abgeordneten, Anfragen zu stellen.