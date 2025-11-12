Bissige Untertöne bei FPÖ-Veranstaltung

„Verleumdungsunkultur“

Nach einem Geigenspiel sprach der Gastgeber. Und wurde aufgrund der intensiven Kritik am Symposium offensiv. „Gedenkkultur ist wichtig. Aber in letzter Zeit erkenne ich eine Verleumdungsunkultur.“ Das Symposium gebe es schon seit 15 Jahren im Parlament. Dinghofer sei ein Geburtshelfer der Ersten Republik gewesen, einer des dreiköpfigen Präsidentenkomitees. Rosenkranz wetterte gegen Historiker und Kulturschaffende – nicht frei von Polemik. Er verwies auch darauf, dass andere Politiker anderer Parteien nach dem Ersten Weltkrieg Österreich bei Deutschland sehen wollten.