FPÖ-Symposium von Protesten begleitet

Aus Gedenkkultur sei in letzter Zeit eine „Erregungs-, Skandalisierungs- und Verleumdungsunkultur“ geworden, kritisierte der FPÖ-Politiker in seinen Eröffnungsworten bei der Veranstaltung zum Thema „Zensur und Ideologisierung – die Freiheit in Gefahr“ vor gut hundert Besuchern. Die Kritik von Zeithistorikern um Oliver Rathkolb und Helmut Konrad, die per offenem Brief gegen das „ehrende Erinnern an einen deklarierten Antisemiten und Nationalsozialisten“ mobil gemacht und die aktuellen Proteste ausgelöst hatten, konnte Rosenkranz nicht nachvollziehen. Immerhin stehe dessen Name auf einer Gedenktafel am vorderen Portikus und das sei nach der Renovierung des Hauses für Ordnung befunden worden. Enthüllt habe diese übrigens der damalige SPÖ-Nationalratspräsident Heinz Fischer.