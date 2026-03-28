Begehrtes Medizinstudium: Was Stipendien bringen

Die Bewerbungen für den Aufnahmetest zum Medizin-Studium laufen – und auch für Stipendien, mit denen sich künftige Ärzte zum Dienst in der öffentlichen Gesundheitsversorgung verpflichten. Das Land Steiermark lässt sich das viel Geld kosten. Ein angehender Arzt erzählt, warum er diesen Weg gewählt hat.
Benedikt Gutzelnig fiel die Entscheidung nicht leicht. Er war Anfang 30, hatte sein Molekularbiologie-Studium gerade abgeschlossen. Doch seit seinem Zivildienst gab es den Wunsch, Arzt zu werden. „Helfen macht Spaß – das habe ich dort gemerkt“, sagt der gebürtige Klagenfurter. „Aber ich wollte nicht durch noch ein langes Studium meine Pension riskieren.“
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