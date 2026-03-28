Begehrtes Medizinstudium: Was Stipendien bringen

Benedikt Gutzelnig fiel die Entscheidung nicht leicht. Er war Anfang 30, hatte sein Molekularbiologie-Studium gerade abgeschlossen. Doch seit seinem Zivildienst gab es den Wunsch, Arzt zu werden. „Helfen macht Spaß – das habe ich dort gemerkt“, sagt der gebürtige Klagenfurter. „Aber ich wollte nicht durch noch ein langes Studium meine Pension riskieren.“