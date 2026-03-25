Überlebendes Stichopfer verliert nun seinen Job

Vorübergehend wieder im Spital

„Die Verletzung heilt vorerst nach Wunsch, doch psychisch geht es meinem Bruder gar nicht gut“, sagt Mohammad P. (27), der den 24-Jährigen zu sich nach Graz geholt hat, um sich besser um ihn kümmern zu können. Ein gesundheitlicher Rückschlag als Folge des erlittenen psychischen Traumas hatte ihn vorübergehend wieder ins Spital gebracht.