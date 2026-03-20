Trotz Messerattacken wurde Linzer nie untersucht

Keine Unterlagen vorhanden

Das genaue Motiv für die Taten ist nach wie vor unklar. Der Kroate hatte bereits beim Verlassen der Wohnung seiner Frau gegenüber einen Amoklauf angekündigt. Nach dem kurzen Disput mit den Afghanen soll er in ein Geschäft gegangen sein und zwei große Messer gekauft haben, die nach den Taten bei ihm gefunden wurden. Dafür, dass er an Schizophrenie leide, liegen keine Unterlagen vor. „Wir haben ein psychologisches Gutachten in Auftrag gegeben“, sagt Staatsanwältin Ulrike Breiteneder.