Überlebendes Stichopfer musste erneut ins Spital

Leichnam überstellt

Mahdis beim Messerangriff getöteter Freund Mahmoud A. (26) konnte inzwischen nach Afghanistan überstellt werden. Sein Bruder Safi begleitete den Leichnam in einem Flugzeug nach Kabul, wo der Staplerfahrer, der seine Zivilcourage mit dem Leben bezahlt hatte, beerdigt wird. Bekanntlich hatten Mahmoud und Mahdi einen Autofahrer (57) vor dem aggressiven Kroaten beschützt, was dieser gegenüber der Polizei auch bestätigt hat. Zur Deckung der Überstellungskosten wird nach wie vor Geld gesammelt.