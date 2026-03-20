250 Menschen waren gekommen

Etwa 250 Menschen waren gekommen, um an die schreckliche Tat vom Samstag zu erinnern, als ein kroatischer Attentäter A. und dessen Freund Mahdi P. mit Messern niederstach, weil sie einem bedrohten Autofahrer zu Hilfe eilten. „Mahmoud hat sein Leben für andere eingesetzt“, hieß es in einer von dessen Bruder Safi verfassten Nachricht, die vorgelesen wurde. Die Bluttat habe in die Herzen von Angehörigen und Freunden ein tiefes Loch gerissen, das nicht zu schließen sei.