Erfreuliche Tourismus-Bilanz zum Winterfinale

Polen entdecken Kärnten

Bei der Analyse der Herkunftsländer ist eine Dynamik der Auslandsmärkte sichtbar. Mit 1.809.341 Nächtigungen gibt es dabei ein Plus von 9,4 Prozent. Der Anteil der Übernachtungen aus dem Ausland an den Gesamtnächtigungen beläuft sich auf 64,2 Prozent. Stark performten die Märkte Tschechien (plus 10,2 Prozent), Polen (plus 23,4 Prozent) und Kroatien (plus 12,7 Prozent). Auch die Nächtigungen der Niederländer (plus 7,6 Prozent) brachten ein positives Ergebnis, ebenso die Märkte Italien (plus 4,5 Prozent) und Slowenien (plus 3,3 Prozent). Aus Österreich selbst sind plus 0,8 Prozent an Übernachtungen im Winter zu verzeichnen.