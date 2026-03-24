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Kärnten stark im Plus

Erfreuliche Tourismus-Bilanz zum Winterfinale

Kärnten
24.03.2026 18:00
Die Skisaison läuft gut.
Die Skisaison läuft gut.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Kärnten jubelt über mehr Gäste und mehr Übernachtungen von November bis Februar. Die Urlauber bleiben im Durchschnitt vier Tage. Die Auslandsmärkte sind dynamisch.

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Für den Februar verzeichneten die Kärntner Tourismusbetriebe insgesamt 219.111 Ankünfte (plus 3,9 Prozent) und 1.017.658 Übernachtungen (plus 7,5 Prozent). Somit bilanziert Kärntens bisherige Wintersaison (November bis Februar, März folgt erst) mit 2.802.934 Übernachtungen mit einem Zuwachs von 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit 707.279 Ankünften (plus 7,8 Prozent) errechnet sich eine durchschnittliche Verweildauer von vier Nächten.

Polen entdecken Kärnten
Bei der Analyse der Herkunftsländer ist eine Dynamik der Auslandsmärkte sichtbar. Mit 1.809.341 Nächtigungen gibt es dabei ein Plus von 9,4 Prozent. Der Anteil der Übernachtungen aus dem Ausland an den Gesamtnächtigungen beläuft sich auf 64,2 Prozent. Stark performten die Märkte Tschechien (plus 10,2 Prozent), Polen (plus 23,4 Prozent) und Kroatien (plus 12,7 Prozent). Auch die Nächtigungen der Niederländer (plus 7,6 Prozent) brachten ein positives Ergebnis, ebenso die Märkte Italien (plus 4,5 Prozent) und Slowenien (plus 3,3 Prozent). Aus Österreich selbst sind plus 0,8 Prozent an Übernachtungen im Winter zu verzeichnen.

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