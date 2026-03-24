Putins Propaganda-Chefin geht durch die Hölle

Nervensystem kippte

Die schreckliche Diagnose bekam die Putin-freundliche Journalistin drei Monate vor dem Tod ihres Ehemannes, der die letzten neun Monate seines Lebens im Koma lag: „Als Tigran ins Koma fiel, stellte sich heraus, dass eines unserer Kinder sehr schwer und unheilbar krank ist. Diese Katastrophe ist das Einzige, was mich damals aus dem Krankenhaus geholt hat. Ich zerriss mich zwischen meinem Mann im Koma und dem Kind, das alle seelischen Kräfte fordert. Und am 1. September erfuhr ich, dass ich Krebs habe. Da habe ich hysterisch losgelacht. So etwas gibt es nicht. Das alles geschah innerhalb von neun Monaten.“