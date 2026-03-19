Kreml-Hetzer nach Putin-Kritik in Psychiatrie

Am Abend des 17. März schrieb Remeslo etwa in seinem Telegram-Account einen langen Beitrag mit dem Titel „Fünf Gründe, warum ich aufgehört habe, Wladimir Putin zu unterstützen“. Putin sei als Präsident illegitim und gehöre vor ein Kriegsgericht. Der russische Machthaber habe das Land mit dem Ukraine-Krieg politisch und wirtschaftlich in die Sackgasse geführt, die Medienfreiheit erstickt und sei nun dabei, das Internet abzuschalten. Viel zu lange sei der Kremlchef schon am Ruder und habe keinen Respekt vor seinen Wählern, klagte der Blogger.