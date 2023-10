Putin-Propagandistin will Atombombe über Russland

Rückkehr in „wunderbare Zeit“

„Mir hat einmal eine kluge Person etwas erzählt, worüber ich noch nie nachgedacht hatte. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus, ich bin keine Militärexpertin. Wisst ihr, ich bin ein dummes Weib und verstehe nichts von Fußball. Und da erzählte mir ein Ingenieur: ‚[…] Wenn wir auf unserem Territorium in Hunderten Kilometern Entfernung, irgendwo in Sibirien, eine […] nukleare Explosion durchführen, dann wird auf der Erde nichts passieren. Nichts Schlimmes. Es wird weder ein nuklearer Winter eintreten, vor dem sich alle fürchten, noch wird es eine monströse Strahlung geben, die jeden umbringt […].“