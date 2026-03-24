25-jähriger Mexikaner stürzte hunderte Meter ab

Der junge Mann dürfte bei dem Unfall am Weg in Richtung Kolowratshöhle im Schnee ausgerutscht sein. Neben der Grödiger Bergrettung rückten auch der Polizeihubschrauber Libelle und der Rettungshubschrauber Christophorus 6 aus. Nach einem Suchflug wurde der 25-Jährige unterhalb der Schneegrenze auf einem Geröllfeld auf etwa 1200 Meter Seehöhe gefunden.