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Schwer verletzt

25-jähriger Mexikaner stürzte hunderte Meter ab

Salzburg
24.03.2026 18:00
Vor dem Weitertransport ins Krankenhaus wurde der Mann medizinisch versorgt.
Vor dem Weitertransport ins Krankenhaus wurde der Mann medizinisch versorgt.(Bild: Bergrettung Grödig)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Vom Dopplersteig abgekommen und vermutlich ausgerutscht ist ein 25-jähriger Mexikaner Montagmittag am Untersberg in Salzburg. Dabei stürzte er mehrere hundert Meter ab. Ein anderer Wanderer hörte seine Hilfeschreie – und setzte die Rettungskette in Gang, wie die Bergrettung berichtet.

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Der junge Mann dürfte bei dem Unfall am Weg in Richtung Kolowratshöhle im Schnee ausgerutscht sein. Neben der Grödiger Bergrettung rückten auch der Polizeihubschrauber Libelle und der Rettungshubschrauber Christophorus 6 aus. Nach einem Suchflug wurde der 25-Jährige unterhalb der Schneegrenze auf einem Geröllfeld auf etwa 1200 Meter Seehöhe gefunden. 

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Im Anschluss wurde der Schwerverletzte mittels Tau geborgen. Dabei stellte sich heraus, dass der Zustand des Patienten kritisch war. Im Tal wurde er vor der Bergrettungsstelle Grödig medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus geflogen. 

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