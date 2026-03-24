Prozess nach tragischem Tod von Eiskunstlauftalent

Sorgfaltsverstoß angelastet

Mangelnde Aufmerksamkeit wirft die Staatsanwaltschaft dem Lenker vor. Er habe durch das Übersehen der Fahrradfahrerin einen folgenschweren Sorgfaltsverstoß begangen. Beim Prozess werden mehrere Augenzeugen befragt. Auch Videoaufnahmen könnten abgespielt werden: Die Überwachungskamera einer nahen Bankfiliale hat das Unfallgeschehen aufgezeichnet. Verkehrsexperte und Sachverständiger Gerhard Kronreif wird sein Gutachten zu dem Fall präsentieren. Die Angehörigen werden von Rechtsanwalt Christoph Mandl vertreten.