Drogenlenker fuhr bei Rot über Kreuzung

Ein weiterer Drogenlenker flog kurz darauf in Uttendorf auf: Der 37-jährige Ungar war viel zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle verriet auch ihn sofort markanter Cannabisgeruch. Der Mann übergab der Polizei freiwillig eine Umhängetasche mit 23 Gramm Cannabiskraut. Ein Drogentest war positiv. Eine ärztliche Kontrolle verweigerte der Ertappte. Der Führerschein ist weg.