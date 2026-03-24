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Polizei kontrollierte

Drogenlenker fuhr bei Rot über Kreuzung

Salzburg
24.03.2026 09:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Endstation war für einen 17-jährigen Halleiner am Montag in Zell am See: Der Autolenker fuhr bei Rot über eine Kreuzung. Bei der anschließenden Polizeikontrolle flog auf, dass er Drogen konsumiert hatte. 

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Der 17-Jährige war am helllichten Tag in Zell am See unterwegs: Er hatte sein Fahrzeug offensichtlich nicht unter Kontrolle, ignorierte eine rote Ampel und wurde von der Polizei aufgehalten.

Den Beamten fiel sofort Cannabisgeruch auf. Sie stellten in dem Auto auch noch Plastikröhrchen mit Kokain sicher. Ein Alkotest verlief negativ. Der Drogentest schlug dann aber auf Cannabis und Kokain an. 

Ein Arzt bestätigte, dass der junge Lenker fahruntauglich war. Er musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. 

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Ein weiterer Drogenlenker flog kurz darauf in Uttendorf auf: Der 37-jährige Ungar war viel zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle verriet auch ihn sofort markanter Cannabisgeruch. Der Mann übergab der Polizei freiwillig eine Umhängetasche mit 23 Gramm Cannabiskraut. Ein Drogentest war positiv. Eine ärztliche Kontrolle verweigerte der Ertappte. Der Führerschein ist weg. 

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