Bürmooser Vereine sollen „sicherer Hafen“ sein

Elf Bürmooser Vereine, angefangen von der Feuerwehr über die Imker bis hin zu den Fußballern, die mit Kindern arbeiten, haben zusammen ein Kinderschutzkonzept entwickelt. Alle Vereine tragen dieses auch mit und halten sich künftig an die Richtlinien zum umfassenden Schutz der Kinder. „Wir möchten, dass jeder Verein als ein sicherer Ort wahrgenommen wird“, sagt Ortschefin Cornelia Ecker (SPÖ).