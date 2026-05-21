Bürmooser Vereine sollen „sicherer Hafen“ sein

Ein neues Konzept in Bürmoos soll die Kinder bestmöglich schützen. Elf Vereine aus dem Ort haben daran mitgearbeitet. Darunter waren unter anderem die Feuerwehr, die Fußballer oder auch Imker.
Elf Bürmooser Vereine, angefangen von der Feuerwehr über die Imker bis hin zu den Fußballern, die mit Kindern arbeiten, haben zusammen ein Kinderschutzkonzept entwickelt. Alle Vereine tragen dieses auch mit und halten sich künftig an die Richtlinien zum umfassenden Schutz der Kinder. „Wir möchten, dass jeder Verein als ein sicherer Ort wahrgenommen wird“, sagt Ortschefin Cornelia Ecker (SPÖ).
Das Konzept ist mit Hilfe von Vera Schlager (Kinderfreunde) entstanden und umfasst den Schutz vor jeglicher Form der Gewalt – von körperlicher, sexueller, psychischer und digitaler Gewalt. Und das nicht nur von Erwachsenen gegenüber Kindern, sondern auch bei Kinder gegen Kinder, etwa Mobbing. Wo Vorfälle gemeldet werden können, ist auch klar geregelt.
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