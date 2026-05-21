Lenkerin nach Unfall in Mopedauto eingeschlossen

Zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wurde die Feuerwehr Donnerstagvormittag alarmiert. Ein Mopedauto war auf der Seite liegen geblieben, die Insassin konnte das Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen.
Am Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gerufen. Ein Mopedfahrzeug war auf der Mondseestraße (B154) auf der Beifahrerseite zum Liegen gekommen. Die Insassin konnte das Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen.
Um die Person möglichst schonend zu befreien, entfernten die Einsatzkräfte die Windschutzscheibe und holten die Verletzte so aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung wurde die Frau ans Rote Kreuz übergeben.
Abschließend reinigten die Feuerwehrkräfte die Fahrbahn, ehe die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Insgesamt standen 40 Mitglieder der Feuerwehr im Einsatz.
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