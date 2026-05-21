Wissenschaftler gingen drei Tage lang ins Pub

Was unterscheidet eine menschliche Sehne von einem Zahnriemen im Auto?“, fragte Herbert Tempfer von der Paracelsus-Uni in die Runde und zog mit seiner kurzweiligen Präsentation alle in seinen Bann. „Es ist unsere Verpflichtung, auch außerhalb der wissenschaftlichen Blase aktiv zu sein“, sagt der Forscher, der komplexe Themen in nur wenigen Minuten präsentieren kann.