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Doch kein Baustart

Verzögerung beim Hochwasserschutz für Pinzgau

Salzburg
20.05.2026 22:11
Der Oberpinzgau wird immer wieder von schweren Überschwemmungen getroffen.
Der Oberpinzgau wird immer wieder von schweren Überschwemmungen getroffen.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Beim Hochwasserschutzprojekt für den Oberpinzgau kommt es zu einer Verzögerung. Beim geplanten Damm in Hollersbach vor dem Badesee kommt es anders als erhofft nicht mehr vor dem Sommer zum Baustart.

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Die Wechselwirkung mit den bestehenden Bauten sei vom Land noch nicht ausreichend erhoben worden, hieß es vom Landwirtschaftsministerium. Die geplante Aufstockung des Schutzdamms beim Hintersee in Mittersill wird aber umgesetzt.

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Zusätzlich soll es noch eine Optimierung des bestehenden Schutzbaus in Mittersill geben. Diese Option habe sich kurzfristig ergeben, erklärt Wasser-Landesrat Maximilian Aigner.

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