Sturz! Drogen-Papa hatte Tochter auf E-Scooter mit

Gemeinsam mit ihrem Vater (34) fuhr eine Neunjährige am Mittwoch auf einem E-Scooter in der Stadt Salzburg unterwegs. Als der Lenker über eine Gehsteinkante fahren wollte, stürzte das Duo mit dem Scooter. Die Schülerin verletzte sich, ihrem Erzeuger droht Ungemach ...
Denn: Bei der Unfallaufnahme fanden die Polizisten bei dem Mann eine geringe Menge Cannabiskraut. Einen Drogentest sowie die Vorführung zur klinischen Untersuchung verweigerte der 34-Jährige.
Auf ihn warten jetzt mehrere Anzeigen – wegen fahrlässiger Körperverletzung, nach dem Suchtmittelgesetz sowie wegen mehrfacher Verwaltungsübertretungen angezeigt.
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