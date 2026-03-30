Radfahrer aufgepasst: Hadersfeld wieder erreichbar

Für alle Rennradfahrer in und rund um Wien heißt es Aufatmen: Denn nach Ostern ist der Anstieg zwischen Greifenstein und Hadersfeld nach rund eineinhalb Jahren Sperre wieder befahrbar. Krone+ hat alle Details zum genauen Zeitpunkt der Öffnung, zu den Bauarbeiten, den Finanzen und dem bürokratischen Wahnsinn.