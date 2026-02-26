Song Contest: So soll Stadthalle geschützt werden

Keine Taschen erlaubt

Für das Publikum wird es ebenso strenge Kontrollen geben. So gibt es eine strikte „No-Bag-Policy“. Bedeutet: Es dürfen keine Taschen mit in die Halle gebracht werden. Alles, was die Besucher mitnehmen möchten, muss in ihre Hosentaschen passen. „Uns ist wichtig, dass sich bei den Shows alle sicher fühlen“, so Lingens.