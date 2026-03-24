Lufthansa-Chef: Airlines cashen ab im Iran-Krieg

Maschinen nach Fernost „knallvoll“, Preise hoch

„Die Gesellschaften am Golf haben rund die Hälfte des Gesamtverkehrs zwischen Europa und Asien abgezogen“, beschreibt der deutsche Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt die Situation. Spohr und seine Kollegen in London und Paris können sich über eine Sonderkonjunktur freuen, denn die Passagiere suchen sich neue Wege. Die Maschinen auf den Direktverbindungen nach Fernost sind knallvoll, die Tickets entsprechend teuer. Die Europäer haben massiv die Preise erhöht, weil die Nachfrage nach Direktflügen so sprunghaft angestiegen ist, sagt Luftfahrtberater Gerald Wissel. So kostete ein Trip über Ostern von München nach Bangkok und zurück in der vergangenen Woche mindestens 3300 Euro.