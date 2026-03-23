Lufthansa will Flughafen in München ausbauen

Das deutsche Fluggesellschaft will seine Flugkapazitäten erhöhen und plant nun den Ausbau am beteiligten Flughafen in München. Die Erweiterung soll im Jahr 2035 in Betrieb gehen. Warum die Lufthansa beim Flughafen Frankfurt am Main aber abgeblitzt ist ...
Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa plant, ihre Kapazitäten im internationalen Flugverkehr durch einen Ausbau des Flughafen München um bis zu zehn Millionen Passagiere jährlich zu steigern.
Der Erweiterungsbau des gemeinsam mit der Lufthansa betriebenen Terminals 2 soll im Jahr 2035 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Vorstandschef Carsten Spohr erklärte das bei einem Festakt zum 100-jährigen Bestehen der größten deutschen Fluggesellschaft. Nach seinen Angaben wird außerdem das Gemeinschaftsunternehmen zwischen Lufthansa und dem Münchner Flughafen bis zum Jahr 2056 verlängert. Zur Höhe der geplanten Investitionen äußerte er sich vor den mehreren hundert Gästen der Veranstaltung nicht.
Zweitwichtigstes internationales Drehkreuz
München ist nach Frankfurt der zweitwichtigste internationale Drehkreuzstandort der Lufthansa. Rund zwei Drittel der Fluggäste sind Umsteiger, die aus anderen Städten anreisen. Im Unterschied zu Frankfurt ist die Lufthansa am Terminal 2 in München als Mitbetreiber beteiligt und kann dadurch stärkeren Einfluss auf Planung und Abläufe nehmen. Dort werden auch Flüge von Tochtergesellschaften und Partner-Airlines abgewickelt.
Gespräche mit dem Flughafen Frankfurt ohne Ergebnis
Trotz globaler Krisen rechnet die Lufthansa weiterhin mit einem Wachstum im Luftverkehr.
Die Luftfahrt bleibt eine Branche mit Wachstumsperspektiven.
Lufthansa-Chef Carsten Spohr zu den Ausbauplänen
Während zur Eröffnung des Münchner Flughafens im Jahr 1992 noch mit 14 Millionen Passagieren jährlich gerechnet wurde, lag das tatsächliche Aufkommen im vergangenen Jahr bei mehr als 43 Millionen. Gespräche mit dem Flughafen Frankfurt am Main über eine stärkere Zusammenarbeit blieben ohne Ergebnis, da der größte deutsche Flughafen seine Terminals weiterhin eigenständig betreiben will.
Beide Standorte treiben ihre Erweiterungen unabhängig voneinander voran: In Frankfurt soll im April ein drittes Terminal mit einer Kapazität von bis zu 19 Millionen Passagieren pro Jahr eröffnet werden. In München wiederum ist zunächst ein Ausbau des ersten Terminals geplant, der zusätzliche Kapazitäten für bis zu sechs Millionen Fluggäste jährlich schaffen soll.
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