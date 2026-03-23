Lufthansa will Flughafen in München ausbauen

Der Erweiterungsbau des gemeinsam mit der Lufthansa betriebenen Terminals 2 soll im Jahr 2035 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Vorstandschef Carsten Spohr erklärte das bei einem Festakt zum 100-jährigen Bestehen der größten deutschen Fluggesellschaft. Nach seinen Angaben wird außerdem das Gemeinschaftsunternehmen zwischen Lufthansa und dem Münchner Flughafen bis zum Jahr 2056 verlängert. Zur Höhe der geplanten Investitionen äußerte er sich vor den mehreren hundert Gästen der Veranstaltung nicht.