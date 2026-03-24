Andreas Mölzer: „Das ist ein Aprilscherz!“

Mölzer: „Der Iran-Krieg ist auch unser Krieg. Dadurch wird nun alles teurer. Es wird schmerzhaft werden, eine Summe aus Schweiß, Blut und Tränen. Und auch die Reduktion von Leistungen.“ Glawischnig nachdenklich: „Das ist ein gewaltiger Rucksack für die nächste Generation, der uns Sorgen machen muss.“ Ob nun aber der Bevölkerung die Spritpreisbremse der Bundesregierung etwas helfen werde? Mölzer: „Der Spritpreisdeckel ist ein Aprilscherz. Dazu wurde mit viel medialem Getöse herumdiskutiert, herausgekommen ist nur ein Pfurz.“ Glawischnig: „Aber als die Öffi-Preise erhöht wurden, gab es keinen Aufschrei. Denn wir hängen noch immer viel zu viel an der Droge Öl. Das ist wie Heroin.“