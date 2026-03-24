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Spritpreisbremse kommt

Andreas Mölzer: „Das ist ein Aprilscherz!“

Innenpolitik
24.03.2026 07:45
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer ging es um ein mögliches weiteres Sparpaket, die Sinnhaftigkeit der Spritpreisbremse und den Iran-Krieg. 

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Mölzer: „Der Iran-Krieg ist auch unser Krieg. Dadurch wird nun alles teurer. Es wird schmerzhaft werden, eine Summe aus Schweiß, Blut und Tränen. Und auch die Reduktion von Leistungen.“ Glawischnig nachdenklich: „Das ist ein gewaltiger Rucksack für die nächste Generation, der uns Sorgen machen muss.“ Ob nun aber der Bevölkerung die Spritpreisbremse der Bundesregierung etwas helfen werde? Mölzer: „Der Spritpreisdeckel ist ein Aprilscherz. Dazu wurde mit viel medialem Getöse herumdiskutiert, herausgekommen ist nur ein Pfurz.“ Glawischnig: „Aber als die Öffi-Preise erhöht wurden, gab es keinen Aufschrei. Denn wir hängen noch immer viel zu viel an der Droge Öl. Das ist wie Heroin.“

Viele weitere heftige Aussagen, auch über Orbans Blockade des EU-Kredits an die Ukraine, sehen Sie im Video oben.

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