Nach Auftragsmord: Zehn Verdächtige festgenommen

„Zählen unsere Toten, aber was macht der Staat?“

Nach der Ermordung seines Bruders hatte Amine Kessaci in einem landesweit veröffentlichten Appell die Regierung zum Handeln aufgefordert. „Angesichts eines solchen Feindes muss der Staat die Lage einschätzen und begreifen, dass ein Kampf auf Leben und Tod begonnen hat. Es ist Zeit zu handeln (...)“, schrieb Kessaci in der führenden französischen Zeitung „Le Monde“. „Wir zählen unsere Toten, aber was unternimmt der Staat?“