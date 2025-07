Drogengewalt: Frankreich ordnet Ausgangssperre an

Zudem sollen mehr Polizistinnen und Polizisten eingesetzt werden. Der Hintergrund sind häufige Gewalttaten im Drogenmilieu. Erst am Donnerstag war es zu einem Schusswechsel gekommen, vor zwei Jahren war ein zehn Jahre alter Bub von einer Kugel getroffen worden. In sozialen Medien werden Drohungen und Mitgliedern von Drogenbanden verbreitet, die sich am helllichten Tag mit Sturmgewehren in den Straßen von Nimes zeigen.