Marseille: Bruder von Anti-Drogen-Aktivist getötet

Es sei „absolut nicht ausgeschlossen“, dass die Tötung des 20-Jährigen im Zusammenhang mit dem Einsatz seines Bruders gegen Suchtgift stehe. „Sollte sich das bewahrheiten, dann erreichen wir eine neue Dimension“, sagte Staatsanwalt Nicolas Bessone am Freitag. Die beiden Täter seien auf einem Motorroller in die Nähe des Autos gefahren, das der junge Mann gerade geparkt hätte. Dann habe ein Mann, der auf dem Rücksitz gesessen sei, mehrfach auf das Opfer geschossen.