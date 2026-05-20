Comeback-Sieg der Knicks zum Auftakt gegen Cavs

Für die Cavaliers war Donovan Mitchell mit 29 Zählern bester Werfer, für New York Brunson mit 38 Punkten. Die Aufholjagd und der Sieg seines Teams wurden u.a. von den Promis Lenny Kravitz, Ben Stiller und Jimmy Fallon frenetisch bejubelt. Damit sind die New Yorker in der Best-of-7-Serie noch drei Siege von ihrem ersten NBA-Finaleinzug seit 1999 entfernt. Das zweite Spiel findet in der Nacht auf Freitag (MESZ) wieder in New York statt. Der Gegner in der NBA-Finalserie wird entweder Oklahoma City Thunder oder San Antonio Spurs heißen. Hier liegen die Spurs 1:0 in Front.