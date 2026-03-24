40 Schafe bei verheerendem Vollbrand getötet

Zu einem verheerenden Brand ist es in der Gemeinde Heiligenblut gekommen. 40 Schafe kamen dabei ums Leben. Haus und Stall brannten bis auf die Grundmauern nieder.
Zu einem Großbrand mussten in der Nacht auf Dienstag 100 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren in Heiligenblut ausrücken. Ein Wirtschaftsgebäude sowie ein Wonhaus gingen kurz vor 2 Uhr in Flammen auf. „Beim Eintreffen standen bereits beide Gebäude in Vollbrand“, schildert Rudi Rupitsch, Kommandant der FF Heiligenblut.
Das Wohnhaus selbst war zum Glück unbewohnt. Es handelt sich um ein älteres Bauernhaus. Die Gebäude standen etwa 20 Meter auseinander.
40 Schafe verendet
Bis in die frühen Morgenstunden kämpften die freiwilligen Helfer gegen das Feuer an, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wälder konnte verhindert werden. Die beiden Gebäude brannten bis auf die Grundmauern nieder. „40 Schafe verendeten, für sie kam jede Hilfe zu spät“, so Rupitsch weiter. Auch gelagerte Gerätschaften – wie ein Bagger – wurden völlig zerstört.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Heiligenblut, Apriach, Großkirchheim, Mörtschach, Winklern und Reintal.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.