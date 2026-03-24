40 Schafe bei verheerendem Vollbrand getötet

40 Schafe verendet

Bis in die frühen Morgenstunden kämpften die freiwilligen Helfer gegen das Feuer an, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Wälder konnte verhindert werden. Die beiden Gebäude brannten bis auf die Grundmauern nieder. „40 Schafe verendeten, für sie kam jede Hilfe zu spät“, so Rupitsch weiter. Auch gelagerte Gerätschaften – wie ein Bagger – wurden völlig zerstört.