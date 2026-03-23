Nach Lkw-Brand auf der A10: Kilometerlanger Stau

Lkw-Brand auf einer Autobahn mit Baustellenbereich – ein Szenario, das am Montag nicht geübt, sondern im Ernstfall abgearbeitet werden musste. Auf der Tauernautobahn war ein Sattelzug in Brand geraten. Die A10 wurde für etwa zwei Stunden gesperrt.
Gegen 16.20 Uhr wurde die Feuerwehr Gmünd in Kärnten am Montag zum Brand eines Lastwagens auf die A10, die Tauernautobahn, gerufen. Im Baustellenbereich zwischen Gmünd und dem Knoten Spittal war ein Lkw in Brand geraten.
Gemeinsam mit den Feuerwehren Seeboden und Lendorf löschten die Kameraden den im Vollbrand stehenden Sattelzug – und die Böschung, auf die das Feuer übergegriffen hatte.
Die Tauernautobahn musste während des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Kilometerlanger Stau bildete sich. Auch die Ausweichroute, die B99, ist ja derzeit nicht befahrbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.