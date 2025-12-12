Sensationell! Rang 2 für Egger „nicht zu glauben“

Es ist unglaublich“, strahlte Egger, die mit Startnummer 27 ins Rennen gegangen war, über das weitaus bester Weltcup-Resultat ihrer Karriere. Erst einmal war die 24-Jährige zuvor bei einer Abfahrt in die Top-20 gefahren – vergangene Saison mit Rang 18 in Kvitfjell.