Sensationell! Rang 2 für Egger „nicht zu glauben“

Während Lindsey Vonn in St. Moritz ihren ersten Weltcup-Sieg seit über sieben Jahren bejubeln durfte, feierte Magdalena Egger ihre Premiere auf dem Podium. Für die Vorarlbergerin „eigentlich nicht zu glauben“.
Es ist unglaublich“, strahlte Egger, die mit Startnummer 27 ins Rennen gegangen war, über das weitaus bester Weltcup-Resultat ihrer Karriere. Erst einmal war die 24-Jährige zuvor bei einer Abfahrt in die Top-20 gefahren – vergangene Saison mit Rang 18 in Kvitfjell.
Puchner auf Rang drei verdrängt
Am Freitag durfte Egger nun ihr erstes Top-10 sowie ihren ersten Stockerlplatz auf einen Streich abhaken. Als kaum jemand mehr damit rechnete, stieß die sechsfache Juniorenweltmeisterin die Italienerin Sofia Goggia vom Treppchen und Landsfrau Mirjam Puchner auf Rang drei.
„Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, ging in der ersten von zwei Abfahrten alles nach Plan auf. Gerne mehr davon!
