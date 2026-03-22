Fergie wollte Corgis der Queen klonen lassen

Klon-Projekt sollte in TV-Show präsentiert werden

Ein Insider vertraute der britischen Zeitung an, dass sie vor wenigen Jahren dazu Gespräche mit Managern der „Halcyon Studios“ in Los Angeles führte. „Sie drängte darauf, wieder ins Fernsehen zu kommen und etwas Geld zu verdienen. Sie hatte die Idee, die Corgis der Königin in einer Show zu präsentieren. Und dazu gehörte auch die Idee, sie zu züchten. So bizarr es auch klingt, es wurde über die Idee diskutiert, sie zu klonen“, verriet die Quelle.