Das neue Zuhause der Corgis von Queen Elizabeth!

Wo leben die letzten Hunde von Queen Elizabeth II.? Wochenlang wurde spekuliert, nachdem Andrew Mountbatten-Windsor (65) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) ihre Luxus-Residenz Royal Lodge in Windsor räumen mussten. Jetzt ist klar: Die berühmten Corgis „Muick“ und „Sandy“ sind umgezogen – und zwar mit Andrew!
Wie britische Medien berichten, wurden die beiden Hunde am 9. Februar auf dem royalen Sandringham-Anwesen gesichtet. Fotos zeigen sie bei einem Spaziergang nahe Wood Farm – genau dort, wo Andrew derzeit wohnt. Ein Mitarbeiter seines privaten Sicherheitsteams soll die Corgis ausgeführt haben.
Nach dem Auszug aus der Royal Lodge – den Andrew nach dem Entzug seiner royalen Titel durch König Charles antreten musste – war unklar, was aus den Hunden wird. Der Palast hatte lediglich erklärt, sie würden „in der Familie bleiben“. Jetzt ist das Rätsel gelöst: Sie bleiben bei Andrew.
Fergie „muss wieder arbeiten“
Der frühere Duke of York lebt aktuell übergangsweise auf Wood Farm. Seine künftige Unterkunft auf dem Sandringham-Anwesen wird noch renoviert. Insider berichten, dass die Kosten für sein neues Zuhause vom König übernommen werden.
Sarah Ferguson beabsichtigt, sich zu Berichten zufolge eine Bleibe in Windsor zu suchen. Derzeit soll sie sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten und Pläne machen, um wieder zu Geld zu kommen. Sie soll Freunden gesagt habe: „Ich muss wieder an die Arbeit. Ich brauche Geld.“
Die letzten Corgis der Queen
„Muick“ und „Sandy“ waren die letzten beiden Corgis der Queen. Nach ihrem Tod im September 2022 nahmen Andrew und Ferguson die Tiere bei sich auf. Die Hunde galten als große Lieblinge der Monarchin – insgesamt mehr als 30 Corgis und Dorgis begleiteten sie im Laufe ihres Lebens.
Für Royal-Fans steht fest: Die Corgis sind mehr als nur Haustiere – sie sind ein Stück britischer Geschichte. Und dieses Erbe bleibt nun offenbar fest in Andrews Händen.
