Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geheimnis gelüftet

Das neue Zuhause der Corgis von Queen Elizabeth!

Royals
11.02.2026 09:54
„Muick“ und „Sandy“ waren da, als der Sarg von Queen Elizabeth nach Windsor gebracht wurde.
„Muick“ und „Sandy“ waren da, als der Sarg von Queen Elizabeth nach Windsor gebracht wurde.(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wo leben die letzten Hunde von Queen Elizabeth II.? Wochenlang wurde spekuliert, nachdem Andrew Mountbatten-Windsor (65) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) ihre Luxus-Residenz Royal Lodge in Windsor räumen mussten. Jetzt ist klar: Die berühmten Corgis „Muick“ und „Sandy“ sind umgezogen – und zwar mit Andrew!

0 Kommentare

Wie britische Medien berichten, wurden die beiden Hunde am 9. Februar auf dem royalen Sandringham-Anwesen gesichtet. Fotos zeigen sie bei einem Spaziergang nahe Wood Farm – genau dort, wo Andrew derzeit wohnt. Ein Mitarbeiter seines privaten Sicherheitsteams soll die Corgis ausgeführt haben.

Nach dem Auszug aus der Royal Lodge – den Andrew nach dem Entzug seiner royalen Titel durch König Charles antreten musste – war unklar, was aus den Hunden wird. Der Palast hatte lediglich erklärt, sie würden „in der Familie bleiben“. Jetzt ist das Rätsel gelöst: Sie bleiben bei Andrew.

Die britische Königin Elizabeth II. wurde ihr Leben lang von Corgis und Dorgis – eine Mischung ...
Die britische Königin Elizabeth II. wurde ihr Leben lang von Corgis und Dorgis – eine Mischung aus Dackel und Corgi – begleitet.(Bild: EPA/Str)

Fergie „muss wieder arbeiten“
Der frühere Duke of York lebt aktuell übergangsweise auf Wood Farm. Seine künftige Unterkunft auf dem Sandringham-Anwesen wird noch renoviert. Insider berichten, dass die Kosten für sein neues Zuhause vom König übernommen werden.

Sarah Ferguson beabsichtigt, sich zu Berichten zufolge eine Bleibe in Windsor zu suchen. Derzeit soll sie sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten und Pläne machen, um wieder zu Geld zu kommen. Sie soll Freunden gesagt habe: „Ich muss wieder an die Arbeit. Ich brauche Geld.“

Lesen Sie auch:
Beatrice und Eugenie sollen trotz neuer Enthüllungen zu ihren Eltern halten.
Trotz Epstein-Skandal
Beatrice und Eugenie lassen Andrew nicht fallen
09.02.2026
Neue Vorwürfe
Polizei ermittelt gegen Andrew Mountbatten-Windsor
09.02.2026

Die letzten Corgis der Queen
„Muick“ und „Sandy“ waren die letzten beiden Corgis der Queen. Nach ihrem Tod im September 2022 nahmen Andrew und Ferguson die Tiere bei sich auf. Die Hunde galten als große Lieblinge der Monarchin – insgesamt mehr als 30 Corgis und Dorgis begleiteten sie im Laufe ihres Lebens.

Für Royal-Fans steht fest: Die Corgis sind mehr als nur Haustiere – sie sind ein Stück britischer Geschichte. Und dieses Erbe bleibt nun offenbar fest in Andrews Händen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.181 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
196.287 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
185.680 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
968 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
909 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
739 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Royals
Geheimnis gelüftet
Das neue Zuhause der Corgis von Queen Elizabeth!
Olympia macht Liebe!
Die schönsten royalen Lovestorys unter den Ringen!
Høiby-Prozess
Mutmaßliche Vergewaltigung nach Tinder-Date
War eine Schamanin
Schwiegermutter von Märtha Louise ist gestorben
Prinzessin spricht!
Erste persönliche Worte von Sofia über Epstein!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf