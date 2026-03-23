Bürgermeister klagen über wenig Gehör auf EU-Ebene

Als zentrale Herausforderung nehmen sie in Zusammenarbeit mit der EU die Bürokratie wahr. Ebenso häufig (79 Nennungen) wird hier Unterstützung eingefordert. An dieser Stelle zeigt sich eine Diskrepanz zwischen Nutzung und Wahrnehmung: Obwohl 90 Prozent der Befragten die Abwicklung von EU-Förderungen als kompliziert erachten, haben sie etwa zwei Drittel der Gemeinden und Bezirke in den vergangenen fünf Jahren in Anspruch genommen. Von Interesse sind vor allem kleinere Fördersummen in der Höhe von bis zu 50.000 Euro.