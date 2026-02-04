Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Zukunftsängsten

Mehrheit der Österreicher sieht EU als gute Sache

Österreich
04.02.2026 08:29
Man muss nicht gleich von Liebe sprechen, aber die EU wird in Österreich wieder deutlich ...
Man muss nicht gleich von Liebe sprechen, aber die EU wird in Österreich wieder deutlich positiver gesehen.(Bild: BKA/Valentin Brauneis)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Österreicher sehen die EU-Mitgliedschaft wieder positiver. Laut neuer Eurobarometer-Umfrage halten sie 51 Prozent der Befragten für eine gute Sache – um zehn Prozentpunkte mehr als Anfang 2024. Zugleich sind Sorgen vor Kriegen, Klimawandel und Massenzuwanderung weitverbreitet.

0 Kommentare

Als weder eine gute noch eine schlechte Sache sehen 27 Prozent der Österreicher die EU-Mitgliedschaft. 21 Prozent der Befragten halten sie für schlecht (EU-weit sind es nur elf Prozent). Entsprechend ist EU-weit auch die Zustimmung zur Union deutlich höher: Im Durchschnitt befinden 64 Prozent die Mitgliedschaft ihres Landes für gut.

Sorge vor Kriegen, Zuwanderung, Terror
Konflikte und Kriege in der Nähe der Europäischen Union lösen bei den heimischen Befragten die größten Sorgen aus, gefolgt von unkontrollierter Migration und Terrorismus. Die Sorge vor Cyberangriffen aus dem Ausland ist ebenfalls groß. Bei anderen Sicherheitsthemen wie der Abhängigkeit bei der Energieversorgung sowie der Verteidigung sind die Österreicher ebenso beunruhigt (siehe Grafik unten).

Besorgt zeigten sich die Befragten auch, was Naturkatastrophen durch den Klimawandel angeht (84 Prozent in Österreich und 86 Prozent EU-weit). Sorgen bereiten auch Drohnenangriffe (77 bzw. Prozent) sowie Wahlbeeinflussung aus dem Ausland (73 bzw. 79 Prozent).

Das Balkendiagramm zeigt die Sorgen um Sicherheitsthemen in der EU im Vergleich zwischen Österreich und dem EU-Durchschnitt. Die größten Sorgen betreffen Konflikte und Kriege nahe der EU mit 70 % in Österreich und 72 % im EU-Schnitt. Bei Cyberangriffen und Abhängigkeit der EU bei Energieversorgung und Verteidigung liegen die Werte in Österreich jeweils unter dem EU-Durchschnitt. Quelle: Eurobarometer.

Mehr als die Hälfte will stärkere EU
Während sich zwei Drittel der EU-Bürger eine stärkere Rolle der Europäischen Union beim Schutz vor globalen Krisen wünschen, wollen in Österreich nur 51 Prozent eine wichtigere Rolle der EU. 32 Prozent der Österreicher wollen keine Veränderung, 16 Prozent wollen weniger Einfluss der EU. Aber auch in Österreich ist eine deutliche Mehrheit der Befragten der Ansicht, dass die EU geschlossener auftreten müsse, um globale Herausforderungen zu bewältigen (86 Prozent), die EU auf internationaler Ebene eine stärkere Stimme haben sollte (84 Prozent) und dafür auch mehr Mittel brauche (64 Prozent).

Verteidigung und Sicherheit werden dabei sowohl EU-weit (40 Prozent) als auch von den Österreichern (35 Prozent) als wichtigste geopolitische Schwerpunktaufgaben der EU genannt. Fragt man aber die Bürger nach ihrer Prioritätenliste für das Europäische Parlament, werden zuallererst der Kampf gegen die Teuerung sowie der Einsatz für Wirtschaft und Arbeitsplätze genannt, in Österreich von 48 bzw. 39 Prozent.

Lesen Sie auch:
Laut neuer Umfrage
EU-Skepsis in Österreich wächst noch weiter an
03.09.2025

Minderheit sieht Zukunft optimistisch
In ihren Zukunftserwartungen in Bezug auf die Entwicklung der Welt unterscheiden sich die Österreicher kaum vom Rest Europas. 49 Prozent der Befragten in Österreich beurteilen die Zukunft pessimistisch und 45 Prozent optimistisch. EU-weit sind es 52 bzw. 44 Prozent.

Die Umfrage zeigt auch: Die Einstellung zur EU hängt von Alter, Geschlecht und Bildung ab. Das positivste Bild von der EU haben in Österreich junge Frauen unter 25 Jahren mit hohem Bildungsabschluss. Dem gegenüber stehen Männer über 55 Jahren mit niedrigem Bildungsabschluss, die das negativste Bild haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
181.850 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
164.414 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
127.097 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Österreich
Trotz Zukunftsängsten
Mehrheit der Österreicher sieht EU als gute Sache
Krone Plus Logo
Kampf gegen Hodenkrebs
Von der Chemotherapie zur doppelten Vaterfreude
Krone Plus Logo
Personal ist am Limit
Pflegekräfte: Nun ist Indien neuer Hoffnungsmarkt
Schnaps eingesteckt
Flüchtiger Häftling bei Ladendiebstahl erwischt
Dichter Rauch
Bewohnerin über Balkon vor Flammen gerettet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf