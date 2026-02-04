Mehrheit der Österreicher sieht EU als gute Sache

Mehr als die Hälfte will stärkere EU

Während sich zwei Drittel der EU-Bürger eine stärkere Rolle der Europäischen Union beim Schutz vor globalen Krisen wünschen, wollen in Österreich nur 51 Prozent eine wichtigere Rolle der EU. 32 Prozent der Österreicher wollen keine Veränderung, 16 Prozent wollen weniger Einfluss der EU. Aber auch in Österreich ist eine deutliche Mehrheit der Befragten der Ansicht, dass die EU geschlossener auftreten müsse, um globale Herausforderungen zu bewältigen (86 Prozent), die EU auf internationaler Ebene eine stärkere Stimme haben sollte (84 Prozent) und dafür auch mehr Mittel brauche (64 Prozent).