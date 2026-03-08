Stelzer-Kritik: „EU verliert sich in Bürokratie“

Belastete Verwaltung und Unternehmen

„Europa läuft Gefahr, sich zunehmend in Bürokratie zu verlieren und den Blick für die Umsetzung vor Ort zu verlieren“, sagt Stelzer. Immer mehr Vorgaben sowie Berichts- und Kontrollpflichten würden Verwaltungen und Unternehmen belasten – und damit auch die Akzeptanz europäischer Politik schwächen. Gerade in Regionen würden die Folgen spürbar. „Mehr Papier schafft nicht automatisch mehr Natur“, sagt Stelzer. Naturschutz funktioniere nur, wenn Lösungen auch vor Ort praktikabel seien.