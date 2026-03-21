Ukraine konnte erste Frühjahrsoffensive abwehren

Das ukrainische Heer sprach von hohen russischen Verlusten. Innerhalb von 24 Stunden seien 1240 russische Soldatinnen und Soldaten gestorben oder verletzt worden. Es habe 161 einzelne Gefechte gegeben. Die Kämpfe an der Front im Osten des Landes hätten sich in den vergangenen Tagen verstärkt, teilte der Kiewer Generalstab mit. Diese Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen, sie lagen zuletzt aber deutlich höher als in den vergangenen Wochen. Die russischen Angriffe dürften sich seit Dienstag verstärkt haben.