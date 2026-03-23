39-Jährige krachte betrunken in Lkw-Heck

Eine alkoholisierte Lenkerin (39) prallte am frühen Montagmorgen mit ihrem Kleinlaster auf der A14 gegen einen Sattelauflieger. Sie wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Unfall sorgte für massive Staus im Berufsverkehr.
Laut Informationen der Polizei hat sich der Auffahrunfall in den frühen Morgenstunden gegen 5.05 Uhr auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Tirol ereignet. Die 39-jährige Frau krachte aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Klein-Lkw gegen das Heck eines vor ihr fahrenden Sattelzuges. Der 52-jährige Lenker des tonnenschweren Lkw bekam davon nicht allzu viel mit – er vermutete zuerst einen Reifenschaden.
Rund 200 Meter mitgeschleift
Tatsächlich hatte sich der Kleinlaster jedoch regelrecht im Sattelauflieger verkeilt und wurde von diesem rund 200 Meter mitgezogen, ehe der 52-Jährige sein Gespann sicher anhalten konnte. Nachdem er aus der Fahrerkabine geklettert war, wurde ihm das wahre Ausmaß des Malheurs bewusst – der Mann alarmierte umgehend die Rettungskräfte. In weiterer Folge wurde die Frau von der Feuerwehr Dornbirn mittels Bergeschere aus dem Wrack befreit.
Lenkerin war alkoholisiert
Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde die 39-Jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Wie sich herausstellte, war die Lenkerin zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert gewesen. Für die Dauer der Bergung musste die Normalspur gesperrt werden, was erhebliche Staus zur Folge hatte.
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