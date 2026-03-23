39-Jährige krachte betrunken in Lkw-Heck

Rund 200 Meter mitgeschleift

Tatsächlich hatte sich der Kleinlaster jedoch regelrecht im Sattelauflieger verkeilt und wurde von diesem rund 200 Meter mitgezogen, ehe der 52-Jährige sein Gespann sicher anhalten konnte. Nachdem er aus der Fahrerkabine geklettert war, wurde ihm das wahre Ausmaß des Malheurs bewusst – der Mann alarmierte umgehend die Rettungskräfte. In weiterer Folge wurde die Frau von der Feuerwehr Dornbirn mittels Bergeschere aus dem Wrack befreit.