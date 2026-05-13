Ende für Simmeringer Asphaltwüste in Sicht

Baustart: Die viel befahrene Simmeringer Hauptstraße im 11 Bezirk wird nun neugestaltet. Einschränkungen gibt es außerdem für Öffi-Fahrer.
Bis Sommer 2027 sollen im Abschnitt Litfaßstraße und Zippererstraße 8900 Quadratmeter Fläche entsiegelt sowie 3000 Quadratmeter begrünt werden, stellten Mobilitätsstadträtin Ulli Sima und Simmerings Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (beide SPÖ) am Mittwoch vor.
Die Vorschläge für die Umgestaltung entstammten unter anderem einer Bürgerbefragung. 84 Prozent der Teilnehmer gaben an, sich mehr Begrünung zu wünschen. Dem will die Stadt nun nachkommen.
Mehr Grün
Für Kühlung sollen künftig 52 zusätzliche Bäume sorgen. Können diese aufgrund der darunterliegenden Leitungen nicht gepflanzt werden, wird auf Hochstamm- beziehungsweise Großsträucher gesetzt.
Wer zu Fuß unterwegs ist, soll die Hauptstraße außerdem nach Fertigstellung besser nutzen können. So kommen eine helle Pflasterung, die sich weniger stark aufhitzt, und ein breiterer Gehweg. Weiters geplant sind 30 neue Sitzgelegenheiten und zwei Trinkhydranten.Bereits im Oktober wurde am Entrée der Simmeringer Hauptstraße auf Höhe der Litfaßstraße der Auftakt für die Umgestaltung gemacht.
Bimlinien kurzgeführt
Erneuert werden zusätzlich Gleise und Weichen. Von März bis Herbst dieses Jahres betrifft das die Bimlinien 11 und 71. Sie werden kurz geführt. Auch das traditionelle Simmeringer Straßenfest im Juni musste unter anderem wegen der Baustelle im besagten Abschnitt abgesagt werden.
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