Ende für Simmeringer Asphaltwüste in Sicht

Wer zu Fuß unterwegs ist, soll die Hauptstraße außerdem nach Fertigstellung besser nutzen können. So kommen eine helle Pflasterung, die sich weniger stark aufhitzt, und ein breiterer Gehweg. Weiters geplant sind 30 neue Sitzgelegenheiten und zwei Trinkhydranten.Bereits im Oktober wurde am Entrée der Simmeringer Hauptstraße auf Höhe der Litfaßstraße der Auftakt für die Umgestaltung gemacht.